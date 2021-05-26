26.05.2021 (12:27)

В Подмосковье открылась 4-я Международная конференция по разминированию

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» открылась 4-я Международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. В ней участвуют делегации из 24 стран и от 5 международных организаций.

«Обмен имеющимся национальным опытом в вопросах разминирования позволит нам в дальнейшем, на более качественном уровне, парировать связанные с этим угрозы, следовать основному целевому приоритету нашей работы – сохранение жизни и здоровья как мирного населения, так и саперов», – отметил, открывая конференцию, начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В первый день данного международного мероприятия специалисты поделятся опытом работы в области разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, будут представлены образцы средств инженерного вооружения, которые в различных условиях применяются при очистке местности от взрывоопасных предметов.

В конференции принимают участие делегации из 24 стран, а также представители международных и неправительственных организаций, таких как Служба ООН по разминированию, Международный Комитет Красного Креста, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Швейцарский фонд по противоминной деятельности, Центр по разминированию Республики Сербия.

Россия представлена 7 делегациями от различных министерств и 5 негосударственными организациями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице