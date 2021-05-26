26.05.2021 (13:28)

В Подмосковье стартовали заезды всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021

В Подмосковье на специализированном полигоне в рамках всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 стартовали квалификационные заезды. В конкурсе будут задействованы автомобили УАЗ, а также КамАЗ с колесной формулой 4x4 и 6x6. За рулем будут как военнослужащие мужчины, так женщины.

Всего в заездах участвует свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы. Они представляют четыре военных округа (ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО) и три военных флота (СФ, ТОФ, БФ), а также Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Росгвардию, центр контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожский учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России.

Во всероссийском этапе конкурса военные водители продемонстрируют мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях. Они за возможно наименьшее время преодолеют препятствия и сложные участки местности на маршруте движения.

Победители соревнований будут отстаивать честь Вооруженных сил Российской Федерации на международных соревнованиях, которые пройдут в августе этого года в Воронежской области на базе Острогожского учебного центра.

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