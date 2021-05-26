26.05.2021 (10:37)

В Нижегородской области завершается вакцинация членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО от коронавирусной инфекции COVID-19

В Нижегородской области в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной на территории 5 субъектов Российской Федерации, завершается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих. На данный момент среди них первый и второй компонент получили свыше 7 тыс. человек.

Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие и гражданский персонал, работающий на территории воинских частей.

Перед прививкой все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. После его введения вакцинируемые первые полчаса находились под наблюдением врачей.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах, в которых охлаждающие элементы поддерживают оптимальный температурный режим. Вакцинопрофилактика проходит на добровольной основе с письменного согласия.

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