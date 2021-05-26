26.05.2021 (10:09)

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка к летнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса, дислоцированного в Калининградской области, завершается подготовка к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

К настоящему моменту были проведены инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским, сержантским составом и с отдельными категориями специалистов. Завершился ремонт, обслуживание и совершенствование переносной и приказарменной учебно-материальной базы, были восстановлены элементы полигонного оборудования. Подготовлены к работе специализированные классы, учебно-тренировочные комплексы.

На летний режим эксплуатации было переведено около 2 тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ), часть из которой будет задействована в международных стратегических учениях «Запад-2021». На некоторых образцах ВВТ еще продолжают работать представители ремонтных предприятий ОАО «Оборонсервис».

Особое внимание при подготовке к летнему периоду обучения уделялось приему и вводу в строй молодого пополнения весеннего призыва. В настоящее время новобранцы массово прибывают со сборных пунктов в соединения и воинские части объединения. После двухнедельного карантина они приступают к курсу общевойсковой подготовки, адаптируются к службе в воинских коллективах и готовятся к принятию Военной присяги.

Завершающим этапом подготовки к летнему периоду обучения являются комплексные занятия по требованиям безопасности и сохранению здоровья в повседневной деятельности и в ходе боевой учебы.

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