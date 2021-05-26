26.05.2021 (09:40)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся турнир по дзюдо
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) среди подразделений был проведен турнир по дзюдо на кубок начальника ОГРВ ПРРМ. В соревновании приняли участие 8 команд, представляющие различные подразделения. В каждую входило 5 спортсменов разных весовых категорий.
Согласно регламенту, состязание проходило в 6 весовых категориях: лёгкий (до 73 кг), полусредний (до 81 кг), средний (до 90 кг), полутяжелый (до 100 кг), тяжелый свыше (100 кг).
По итогам турнира первое место заняли военнослужащие ремонтной роты. Второе место – 1-я мотострелковая рота. Третье место – рота материального обеспечения. Призерам и победителям соревнований были вручены кубок, медали и грамоты.
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