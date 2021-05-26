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26.05.2021 (09:25)

На «Автодроме» Военного инженерно-технического института ВА МТО начались практические занятия по вождению автомобильной техники

На учебно-тренировочном комплексе «Автодром» Военного инженерно-технического института Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева приступили к практическим занятиям по вождению машин. В них участвуют личный состав инженерно-технического факультета и факультета энергетики.

На данных занятиях курсанты выполняют упражнения по освоению первоначальных навыков вождения. Особое внимание уделяется следующим элементам: маневрирование в ограниченном пространстве, сложное маневрирование, буксирование техники, погрузка на железнодорожную платформу.

Во время практики курсанты отрабатывают все предусмотренные программой обучения упражнения. По окончании каждого занятия с учебной группой проводится промежуточная аттестация, в ходе которой курсанты демонстрируют приобретенные ими навыки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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