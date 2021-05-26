26.05.2021 (07:15)

Третья группа новобранцев отправилась в войска ВС РФ из военного комиссариата Сочи

В военном комиссариате Сочи в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) состоялась третья отправка новобранцев.

30 новобранцев отправились для прохождения военной службы в Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы России и железнодорожные войска.

Молодые люди направились к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей и военной полиции военной комендатуры Сочинского гарнизона.

Накануне призывники прошли экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, заболевших среди новобранцев выявлено не было. Призывники обеспечены вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками, перчатками, а также несессерами, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук и средства личной гигиены.

При проведении мероприятий весеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии к месту службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях по прибытии к месту прохождения военной службы.

Всего в рамках весеннего призыва из сочинского военного комиссариата планируется направить в войска около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска, а свыше 80 процентов – соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

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