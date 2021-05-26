26.05.2021 (07:45)

Мотострелки ЮВО на Ставрополье получили партию новых противотанковых ракетных комплексов «Фагот»

Более 50 единиц противотанковых ракетных комплексов второго поколения «Фагот» поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае.

Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на МТ-ЛБ.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М «Конкурс» калибром 135-мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Боевую мощь нового вооружения военнослужащие ЮВО апробируют уже в ближайшее время на полигоне Николо-Александровский Ставропольского края.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице