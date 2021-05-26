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26.05.2021 (08:15)

Военные полицейские ЮВО показали школьникам комендатуру на экскурсии в Сочи

Военнослужащие военной полиции военной комендатуры Сочинского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) показали школьникам комендатуру, располагающуюся в городе-курорте Сочи.

Во время экскурсии военные полицейские продемонстрировали школьникам автомобильную спецтехнику, провели экскурсию по зданию комендатуры, а также организовали урок мужества.

Также школьникам рассказали об экипировке и спецсредствах военных полицейских. В конце экскурсии каждый желающий мог попробовать разобрать и собрать настоящий боевой автомат Калашникова АК-74 в соревнованиях с военнослужащими военной полиции.

Военнослужащие военной полиции ЮВО обеспечивают правопорядок и дисциплину в местах проведения массовых мероприятий, таких как парадное шествие 9 мая, возложение венков на мемориалах города Сочи, выставки военной техники и стрелкового оружия, праздники с участием юнармейцев и др.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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