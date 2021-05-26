26.05.2021 (08:45)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к отработке курса интенсивной одиночной подготовки

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие по призыву российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, прибывшие из учебного центра Минобороны России, приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки.

Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и боевых действий на учебном поле полигона, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

Курс обучения включает в себя выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, радиационной химической и биологической защите, преодоление минно-взрывных заграждений, а также совершенствование навыков оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

В течение 1 месяца на общевойсковых полигонах ЮВО в Абхазии и Краснодарском крае, расположенных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, будет проведено около 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки проведением контрольных занятий, в ходе которых военнослужащие, успешно сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию «специалист 3 класса».

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