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26.05.2021 (08:00)

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

За весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих.

Всего на территории военного округа было развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Мобильные прививочные бригады организовали вакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях, в образовательных учреждениях МО РФ, а также в полевых условиях.

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

Кроме того, прививку против новой коронавирусной инфекции получают члены семей военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
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