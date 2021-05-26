26.05.2021 (08:00)
В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.
За весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих.
Всего на территории военного округа было развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.
Мобильные прививочные бригады организовали вакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях, в образовательных учреждениях МО РФ, а также в полевых условиях.
В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.
Кроме того, прививку против новой коронавирусной инфекции получают члены семей военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.