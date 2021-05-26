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26.05.2021 (07:30)

Авиация ЮВО провела масштабное перебазирование на оперативные аэродромы в рамках учения

Около сотни экипажей самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) провели перебазирование на оперативные аэродромы в рамках планового учения перед началом летнего периода обучения.

Вывод техники из-под удара условного противника отрабатывают авиационные части истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО по плану летного тактического учения с группировками авиации и ПВО с боевой стрельбой.

Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27, бомбардировщиков Су-24, Су-34, штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8, Ми-28, Ка-52 совершили перелет с аэродромов базирования на Кубани и в Ростовской области на военные аэродромы Ставрополья, Астраханской и Волгоградской областей.

Замыслом учения также предусмотрен перелет вертолетов армейской авиации, базирующихся в Ростовской области и на Кубани, на оперативные аэродромы.

В рамках учения развернуты оперативные группы в составе управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединений и воинских частей ПВО общевойсковых армий, береговых войск и морской авиации Черноморского флота, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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