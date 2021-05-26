26.05.2021 (07:00)

Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в чемпионате Восточного военного округа по регби

Во Владивостоке, на базе спортивного комплекса соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, прошли матчи в рамках первого тура чемпионата Восточного военного округа по регби.

Инициаторами и организаторами проведения турнира стали Спортивный комитет Тихоокеанского флота и Фонд по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах.

В соревнованиях приняли участие 6 спортивных коллективов, в том числе сборные команды Тихоокеанского флота, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ), Дальневосточного высшего военного командного училища имени К.К.Рокоссовского (ДВВОКУ), а также войсковых соединений окружного подчинения.

По итогам игр победу одержала команда Читинского военного гарнизона. Серебряным призёром турнира стала команда десантно-штурмового соединения из г. Уссурийска. Бронзовые награды завоевали будущие офицеры из команды «ТОВВМУ».

Организаторы соревнований наградили чемпионов кубком за первое место. Победителям и призёрам вручили медали и грамоты. В каждой команде судейская коллегия определила лучшего игрока, которые были награждены памятными призами.

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