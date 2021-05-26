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26.05.2021 (08:15)

На Тихоокеанском флоте впервые проводится конкурс по морской выучке военнослужащих ВМФ «Морской бриз»

В соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота (ТОФ) проводится новый конкурс по морской выучке «Морской бриз». Конкурс учрежден на Военно-Морском Флоте впервые и направлен на выявление сильнейших по морской выучке среди моряков, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях плавсостава, курсантов военно-морских учебных заведений.

Основными задачами «Морского бриза» являются повышение уровня морской выучки участников и укрепление престижа флотской службы.

Выполнение основных этапов конкурса предусмотрено на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более 8 метров. В ходе конкурса военные моряки соревнуются в навыках вождения и маневрирования лодки на водной акватории. На этапе «Водная стихия» отрабатывается точность маневрирования катера по заданному маршруту, отмеченному специальными вехами, на время, выполняется задача по поиску и подъёму на борт БЛ человека, терпящего бедствие на воде.

На этапе «Морской бросок» участники соревнуются в стрельбе по мишеням из малокалиберной винтовки при нахождении скоростной лодки на ходу, высадке группы с БЛ на борт корабля, стоящего на якоре.

В Приморье и на Камчатке на уровне воинских частей, соединений и объединений ТОФ уже проведены два отборочных этапа конкурса. Флотский этап «Морского бриза» стартует 1 июня и будет проводиться у побережья острова Русский, где оборудуют водный полигон с участками трассы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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