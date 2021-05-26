26.05.2021 (06:00)

Военнослужащие подразделений беспилотной авиации ВВО в Забайкалье обучились действиям в условиях радиоэлектронного подавления

В ходе совместной тренировки с подразделениями радиоэлектронной борьбы расчеты подразделений беспилотной авиации общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, отработали действия по ведению воздушной разведки, маскировки, скрытного выдвижения на позиции и передачи цифровой информации по защищенным каналам связи.

Находясь в воздухе, беспилотные аппараты «Орлан-10» произвели фото - и видеофиксацию расположения огневых средств и личного состава условного противника и обеспечили своевременную передачу данных на командный пункт. Кроме того, для обнаружения скрытого перемещения «противника» применялись тепловизионные камеры, позволяющие определить, в том числе замаскированные вражеские объекты.

Применение беспилотников периодически осуществлялось в сложных погодных условиях, в частности при порывистом ветре и переменной облачности.

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