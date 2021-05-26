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26.05.2021 (05:30)

Специалисты РХБ защиты ВВО в Республике Бурятия освоили новые технические средства разведки

В подразделениях радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа завершился сбор со специалистами РХБ разведки.

Военнослужащие освоили новейшие измерители мощности дозы облучения ИМД-7, автоматические газосигнализаторы ГСА-4, которые совсем недавно поступили в соединения и воинские части.

В ходе занятий ими были отработаны навыки по обнаружению РХБ заражения с использованием новых приборов, выполнено более 10 специальных задач и проведена разведка зараженности местности на территории более 50 гектар на штатных машинах радиационной и химической разведки.

Главная особенность нового газоанализатора ГСА-4 заключается в том, что с его помощью выявляется заражение местности не только боевыми отравляющими веществами, но и сильно действующими ядовитыми веществами, используемыми в промышленном производстве (аммиак, хлор и др.). Поэтому новые приборы могут при необходимости успешно применяться в случае техногенных аварий и катастроф для своевременной организации эвакуации и оказания помощи гражданскому населению.

Сбор со специалистами РХБ разведки проводился в течении недели. В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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