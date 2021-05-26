26.05.2021 (04:30)

Несколько масштабных учений с танковыми подразделениями ВВО запланировано в летнем периоде обучения в Бурятии

Несколько учений с танковыми подразделениями танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) запланированы на летний период обучения текущего года. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны» и «Цугол» Забайкальского края.

Целью проведения данных учений является совершенствование навыков совершения марша, повышение слаженности действий при выполнении задач и отработка передового опыта руководства подчиненными подразделениями в ходе их действий.

В ходе проведения учений военнослужащие танкового соединения отработают организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБЗ в объеме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и эвакуации техники с поля боя.

Начало первого из таких учений запланировано на конец июля текущего года.

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