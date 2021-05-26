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26.05.2021 (04:00)

Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечили качественной связью военных строителей БАМ

Военнослужащие соединения связи Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) обеспечили качественной связью работу паромной переправы на участке строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В целях выполнения поставленной задачи воины связисты, в составе колонны техники, совершили марш на расстояние более 300 километров в район города Февральска Амурской области, где организовали высокоскоростные защищенные линии передачи данных и видеосвязи. Связь была организована с применением новейшей мобильной спутниковой аппаратуры связи «Аурига» и «Снарк». Линии связи построенные с применением этих средств отличаются высокой мобильностью, устойчивостью, а также  защищенностью от воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

Линии связи, организованные для обеспечения бесперебойной работы паромной переправы, будут функционировать до окончания строительных работ по модернизации БАМ.

Для выполнения задач по организации связи было задействовано около 30 военнослужащих и 10 единиц техники различного назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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