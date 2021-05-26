26.05.2021 (03:30)

На форуме Армия-2021 в Улан-Удэ впервые покажут интерактивный лазерный тир «Рубин-110» с искусственным интеллектом

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, будет развернут интерактивный лазерный тир «Рубин-110» программное обеспечение, которого моделирует действия условного противника.

Эта разработка дает возможность стрелку развивать нестандартное мышление и быстро принимать решение в экстренных ситуациях.

Его эффективность в том, что при загрузке одного и того же упражнения с одинаковой локацией, условный противник на экране будет действовать, перемещаться по различным маршрутам, использовать нестандартные методы исходя из текущей обстановки. Это не дает возможности стрелку повторяться в своих действиях и заставляет постоянно использовать новые огневые приемы и совершенствовать тактические действия.

Стоит отметить, что интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110» стал всё чаще применяться в общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, после подтверждения эффективности в ходе подготовки военнослужащих к занятиям по огневой подготовки с боевой стрельбой. Применение лазерного тира значительно повысило уровень огневой подготовки военнослужащих, а также позволило улучшить результаты в меткости поражения целей.

Стрельба осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет производить стрельбу одновременно до 6 обучаемых с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия в соответствии с курсом стрельб.

Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.

Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, но и в том, что все они разработаны совместно со специалистами огневой подготовки с учетом наставлений по стрелковому делу.

При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.

Также тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.

На военно-техническом форуме «Армия-2021» у каждого желающего будет возможность проверить свои навыки в ловкости, владении стрелковым оружием и меткости.

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