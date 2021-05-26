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26.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям отдаленных поселков Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами в отдаленные населенные пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района Нагорного Карабаха. В общей сложности в двух поселках сейчас проживает около 1000 человек. Многим из них требуется помощь.

В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали беженцам и вынужденным переселенцам вещи первой необходимости, предметы домашнего обихода, одежду, предметы гигиены, игрушки и коляски для детей были.

«Сегодня российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдаленных населенных пунктов Мардакертского района Нагорного Карабаха. Гуманитарные акции проведены в первую очередь с целью обеспечения жителей одеждой, предметами первой необходимости и медикаментами», - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игорь Сиваков. «Кроме беженцев помощь получили и многодетные семьи, которых в достаточном количестве проживает в двух населенных пунктах», - добавил он.

Помимо вещей и продуктов семьям передавались индивидуальные медицинские аптечки, которые включают в себя небольшой набор самых необходимых лекарств и перевязочных средств.

В общей сложности российские миротворцы передали жителям Нагорного Карабаха около 155 тонн гуманитарных грузов, доставленных в Армению российскими благотворительными организациями и фондами.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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