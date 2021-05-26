26.05.2021 (02:20)

В Воздушно-десантных войсках под руководством командующего генерал–полковника Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета

В Подмосковье на базе отдельного гвардейского соединения управления ВДВ под руководством командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета.

Одной из основных тем повестки дня стало обсуждение итогов осенне-зимнего периода обучения 2020-2021 гг., в ходе которого войска продолжали выполнять задачи, касающиеся повышения своих боевых возможностей.

По итогам зимнего периода обучения 2021 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 69 тысяч прыжков с парашютом, было десантировано около 140 единиц боевой техники, вооружения и грузов.

Десантирование личного состава и техники из различных типов самолетов и вертолетов военно-транспортной и армейской авиации проводилось в ходе проведения более 600 занятий по воздушно-десантной и боевой подготовке, а также в ходе командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений различного уровня.

В апреле 2021 года в ходе межвидового учения ВДВ с войсками Южного военного округа (ЮВО), проходившего на полигоне «Опук» в Крыму из 40 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации (ВТА) было десантировано более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники.

За период обучения проведено более 350 мероприятий профессионально-должностной подготовки, основным из которых стал сбор руководящего состава ВДВ.

«Подготовка соединений и воинских частей проводилась в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2021 год. Спланированные в зимнем периоде обучения мероприятия выполнены в полном объёме без срывов и переносов. Учебно-боевые задачи во взаимодействии с авиацией и силами флота проводились в быстро меняющейся оперативно-тактической обстановке с использованием автоматизированных систем управления, а все мероприятия материально-технического обеспечения были выполнены своевременно и в полном объеме» - подчеркнул в своем выступлении генерал-полковник Андрей Сердюков.

В рамках международного военного сотрудничества ВДВ с иностранными государствами были проведены совместные мероприятия, направленные на обмен опытом с Силами специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Беларусь, в рамках проведенных учений на территории Ульяновской области и полигоне «Осиповичский» в Белоруссии.

С участием военнослужащих было проведено более 600 мероприятий военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, направленных на популяризацию службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и престижа службы в Воздушно-десантных войсках, в которых приняли участие ветеранские, молодежные организации и ВВПОД «Юнармия».

Военнослужащие соединений и воинских частей принимали участие в 22 всеармейских этапах Армейских международных игр «АРМИ-2021. По результатам Чемпионата Вооруженных сил по армейской тактической стрельбе в абсолютном зачете по количеству мест команда ВДВ заняла первое место.

В рамках проведения конкурса «Тактический стрелок», в котором было задействовано около 1500 военнослужащих, победителем стала команда Рязанского гвардейского высшего военного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, занявшая первые места почти во всех номинациях.

Генерал-полковник Андрей Сердюков вручил государственные награды отличившимся военнослужащим Воздушно-десантных войск.

В завершении заседания Военного совета была объявлена благодарность военнослужащим за высокие личные показатели в служебной деятельности и активное участие в жизнедеятельности войск.



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