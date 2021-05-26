26.05.2021 (05:00)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3, приступили к выполнению задач в морской зоне Средиземного моря

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3, прибывших накануне на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря.

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря. Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Базирование самолетов данного типа на аэродроме «Хмеймим» осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Также увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

В настоящее время полеты с авиабазы «Хмеймим» могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе самолеты тяжелого класса.

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации.

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