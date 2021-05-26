26.05.2021 (06:30)

Летчики дальней авиации приняли участие в торжественном посвящении юнармейцев

В Саратовской области военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в торжественной церемонии посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

С напутственным словом к школьникам выступил командир тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации полковник Александр Симоненко, который поздравил ребят со столь радостным событием и пожелал им следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

В ряды Юнармии вступили 60 школьников, которые под звуки военного оркестра произнесли торжественную клятву, после чего им были вручены удостоверения, личные книжки юнармейцев и значки Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Данное мероприятие приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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