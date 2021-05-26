Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2021 (00:00)

В Подмосковье инженерные войска ВС РФ проведут 4-ю Международную конференция по разминированию

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 26-27 мая состоится 4-я Международная конференция по разминированию под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В первый день конференции специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.

В ходе конференции также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по гуманитарному разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.

Для участия в конференции были приглашены представители инженерных войск порядка 80 государств и официальные лица 10 международных организаций, а также представители федеральных органов исполнительной власти.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
В Сербии состоится совместное учение российских и сербских военных инженеров
На базе мобильного соединения войск РХБ защиты в Саратовской области торжественно открыт всеармейский конкурс среди подразделений аэрозольного противодействия
В Саратовской области стартовал всеармейский конкурс среди тяжелых огнеметных подразделений «Белое солнце»
Оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет в Саратовской области

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false