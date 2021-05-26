26.05.2021 (00:00)

В Подмосковье инженерные войска ВС РФ проведут 4-ю Международную конференция по разминированию

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 26-27 мая состоится 4-я Международная конференция по разминированию под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В первый день конференции специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.

В ходе конференции также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по гуманитарному разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.

Для участия в конференции были приглашены представители инженерных войск порядка 80 государств и официальные лица 10 международных организаций, а также представители федеральных органов исполнительной власти.

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