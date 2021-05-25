25.05.2021 (23:00)

В Баренцевом море прошло учение корабельных тактических групп Северного флота

В прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море состоялось комплексное учение корабельных тактических групп. В нём было задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечения из различных соединений Северного флота, а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации. Руководил учением заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев с борта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

В ходе учения были отработаны действия сил флота по развёртыванию корабельной группировки в море, противоминному обеспечению, поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и средств воздушного нападения условного противника, поражению имитированных морских и воздушных целей с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб, а также постановкой пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

В начале учения отряд боевых кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет» отработал выход в море из главной базы Северного флота – Североморска по протраленному фарватеру за противоминными кораблями – базовыми тральщиками «Соловецкий юнга» и «Ядрин». Во время движения по Кольскому заливу военные моряки отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Для ведения огня по противнику на верхней палубе крейсера «Пётр Великий» были расставлены морские пехотинцы и военнослужащие подразделения охраны корабля.

В море корабли отработали маневрирование в составе походного ордера, выполнили поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с корабельной поисково-ударной группой из малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга», противолодочными вертолётами Ка-27 и самолётами Ил-38. Для поиска подводной лодки, роль которой выполнил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск», экипаж вертолёта использовал опускаемую гидроакустическую станцию.

После всплытия атомной подводной лодки боевые расчёты малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по условной подводной цели реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и малый ракетный корабль «Рассвет» отработали отражение с воздуха нападение условного противника с помощью зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и «Оса».

Поражение надводных целей малые противолодочные и ракетные корабли отработали артиллерийскими установками АК-630 и АК-176.

Помимо боевых упражнений в ходе учения были отработаны задачи по поиску и спасению личного состава, на воде. В этом эпизоде приняли участие спасательный буксир «Николай Чикер» и рейдовые водолазные катера «Иван Швец» и РВК-1230, а также поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС.

По завершении комплексного учения все его участники прибыли на свои аэродромы и в пункты постоянного базирования.

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