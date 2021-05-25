25.05.2021 (22:30)

Артистов ансамбля песни и пляски Северного флота торжественно встретили в Североморске

На аэродроме Североморск-1 состоялась торжественная встреча артистов ансамбля песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота, возвратившихся из Москвы с VII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации под названием «Поклонимся великим тем годам…». Творческий коллектив завоевал гран-при конкурса и денежный приз – миллион рублей, а художественный руководитель Ансамбля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, капитан 2 ранга запаса Дмитрий Акманов победил в номинации «Лучший режиссёр-постановщик».

Церемонию торжественной встречи на аэродроме возглавил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьёв. От имени командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева он поздравил артистов с повторным успехом на всеармейском смотре-конкурсе и вручил жареного поросёнка, сравнив тем самым творческий коллектив с экипажем боевого корабля.

- Из семи прошедших конкурсов ансамбль Северного флота дважды завоёвывал главный приз! Это большое достижение ярко демонстрирует высочайший профессионализм наших артистов, который по достоинству оценивает и компетентное жюри, и благодарные зрители! – отметил контр-адмирал Владимир Воробьёв.

С музыкальным подаркам своим коллегам выступил на аэродроме коллектив североморского Дворца культуры «Строитель», исполнив песню «Ребята 70-й широты».

В ответном слове от флотских артистов заместитель художественного руководителя ансамбля Николай Бугаев поблагодарил командование флота, воинов-североморцев и всех земляков за радушную встречу и подчеркнул, что Ансамбль песни и пляски Северного флота стал лучшим из 12 творческих коллективов из военных округов, флотов, видов вооружённых сил и родов войск России.

Ансамбль песни и пляски является визитной карточкой Северного флота. Выступления творческого коллектива проходят с аншлагом. Как отметил начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Воробьёв, Северный флот под руководством адмирала Александра Моисеева развивается гармонично и его культурная и творческая составляющая наряду с боевой и оперативной подготовкой имеет большое значение для создания положительного настроения и воодушевления на ратный труд воинов-североморцев.

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