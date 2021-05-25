25.05.2021 (21:30)

Армейские пловцы завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште

В столице Венгрии Будапеште завершились соревнования по плаванию в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. На счету армейских пловцов два «золота» и одно «серебро».

Лейтенант Антон Чупков стал лучшим на дистанции 200 метров брассом. Армеец преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды. «Серебро» взял пловец из Нидерландов Арно Камминга (2.07,35). Замкнул тройку лучших швед Эрик Перссон (2.07,66).

Прапорщик Владислав Гринев победил на чемпионате Европы в Будапеште в составе эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Спортсмен ЦСКА выступал в команде вместе с Андреем Минаковым, Александром Щеголевым, Климентом Колесниковым. Российский квартет преодолели дистанцию за 3 минуты 10,41 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли британцы, уступив команде России 1,15 секунды. Обладателями бронзовых наград стали итальянцы (+1,46).

Также Чупков и Александр Кудашев в составе комбинированной эстафетной команды завоевали серебряные награды на дистанции 4х100м. Армейские спортсмены участвовали в предварительном этапе. В финале команда России в составе Климента Колесникова, Кирилла Пригоды, Михаила Вековищева и Андрея Минакова показала второй результат, уступил победителям сборной Великобритании 0,91 секунды. Британцы Люк Гринбанк, Адам Пити, Джеймс Гай, Дункан Скотт преодолели дистанцию за 3 минуты 28,59 секунды. «Бронзу» взяли итальянцы Томас Чеккон, Николо Мартиненги, Федерико Бурдиссо, Алессандро Миресси (+1,34).

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