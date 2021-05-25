25.05.2021 (22:00)

В Тверском суворовском военном училище прозвенел «Последний звонок»

В Тверском суворовском военном училище прозвучал «Последний звонок» для суворовцев 73 выпуска. В этот праздничный день выпускников поздравил исполняющий обязанности начальника Тверского суворовского военного училища А.Е. Панов, воспитатели, преподаватели, родители и почётные гости, среди которых исполняющий обязанности начальника Главного управления региональной безопасности Тверской области А.В. Веселов, представитель Главного командования Воздушно-космических сил полковник Д.Н. Борисов и другие.

Коллектив училища и почетные гости пожелали выпускникам успехов, целеустремлённости, терпения, уверенности в своих силах и самое главное успешной сдачи всех экзаменов.

Суворовцы 1 учебного курса поздравили свои старших товарищей,

а выпускники вручили им «Наказ» и дали напутствие бережно хранить

и передавать последующим поколениям суворовцев новую традицию – посадки дерева на Аллее выпускников.

Праздничный концерт был полон яркими и незабываемыми творческими номерами, главными исполнителями которых были сами выпускники.

В этот день не осталось равнодушных в зрительном зале, все радовались за сильных и так быстро повзрослевших ребят.

Последний звонок открыл для выпускников новый жизненный этап.

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