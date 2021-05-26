26.05.2021 (03:00)
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» провёл совместное учение с береговым противокорабельными комплексами «Бал» и «Утёс»
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» успешно выполнил ракетные стрельбы зенитным ракетным комплексом «Штиль» в ходе проведения совместного учения с противокорабельными ракетными комплексами «Утёс» и «Бал».
Учение проведено в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
Боевые стрельбы проведены в несколько этапов, в ходе которых было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов.
По замыслу учения, боевым расчётам береговых ракетных комплексов была поставлена задача: осуществить поиск надводного корабля и после обнаружения выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими ракетами «Прогресс» и «Уран».
В свою очередь экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль».
Результаты выполнения ракетных стрельб, траектория полёта ракет противокорабельных комплексов «Утёс» и «Бал» и их поражение корабельным зенитным ракетным комплексом были зафиксированы беспилотными летательными аппаратами морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которых проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли порядка 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.