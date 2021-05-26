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26.05.2021 (00:30)

В соединении дальней авиации проведены занятия по безопасности военной службы

В ходе сбора руководящего состава дальней авиации на базе авиационного полка в Амурской области прошли практические занятия по безопасности военной службы.

На занятиях были рассмотрены вопросы пожарной безопасности и правильного использования электроприборов.

В частности, на практических примерах с использованием полноразмерных манекенов были продемонстрированы последствия нарушений техники безопасности при обслуживании вооружения и техники, а также при несении внутренней и караульной службы.

Помимо этого, на учебных местах были показаны действия военнослужащих в случае возникновения необходимости оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях, характерных для летнего периода.

Мероприятие проведено под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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