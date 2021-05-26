26.05.2021 (00:30)

В соединении дальней авиации проведены занятия по безопасности военной службы

В ходе сбора руководящего состава дальней авиации на базе авиационного полка в Амурской области прошли практические занятия по безопасности военной службы.

На занятиях были рассмотрены вопросы пожарной безопасности и правильного использования электроприборов.

В частности, на практических примерах с использованием полноразмерных манекенов были продемонстрированы последствия нарушений техники безопасности при обслуживании вооружения и техники, а также при несении внутренней и караульной службы.

Помимо этого, на учебных местах были показаны действия военнослужащих в случае возникновения необходимости оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях, характерных для летнего периода.

Мероприятие проведено под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице