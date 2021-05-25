25.05.2021 (21:00)

Нахимовцы Санкт-Петербурга заняли призовые места на соревнованиях по тэг-рэгби

На базе Военного института физической культуры прошли соревнований по тэг-регби среди довузовских образовательных организаций Минобороны РФ, посвященные годовщине подписания Указа о создании Главной гимнастическо-фехтовальной школы. В соревнованиях участвовали воспитанники пяти образовательных организаций - девушки (Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны РФ) и юноши 5-7 класс (Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, Кронштадтский морской кадетский военный корпус, Суворовское военное училище г. Санкт-Петербург, Нахимовское военно-морское училище).

Команду Нахимовского военно-морского училища представляли воспитанники 3 учебного курса: Александр Артемьев, Андрей Деннемарк, Егор Морозов, Даниил Неклюдов, Роман Кузнецов, Даниил Курчанов, Николай Крохов, Дмитрий Сподин, Егор Пачин, Валерий Шамрай.

По результатам соревнований воспитанники Нахимовского ВМУ заняли второе место.

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