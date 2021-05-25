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25.05.2021 (21:00)

Нахимовцы Санкт-Петербурга заняли призовые места на соревнованиях по тэг-рэгби

На базе Военного института физической культуры прошли соревнований по тэг-регби среди довузовских образовательных организаций Минобороны РФ, посвященные годовщине подписания Указа о создании Главной гимнастическо-фехтовальной школы. В соревнованиях участвовали воспитанники пяти образовательных организаций - девушки (Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны РФ) и юноши 5-7 класс (Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, Кронштадтский морской кадетский военный корпус, Суворовское военное училище г. Санкт-Петербург, Нахимовское военно-морское училище).

Команду Нахимовского военно-морского училища представляли воспитанники 3 учебного курса: Александр Артемьев, Андрей Деннемарк, Егор Морозов, Даниил Неклюдов, Роман Кузнецов, Даниил Курчанов, Николай Крохов, Дмитрий Сподин, Егор Пачин, Валерий Шамрай.

По результатам соревнований воспитанники Нахимовского ВМУ заняли второе место. 

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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