25.05.2021 (20:45)
В Минобороны России проведены плановые российско-американские консультации
25 мая 2021 г. в Минобороны России проведены плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.
Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением.
Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год.
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