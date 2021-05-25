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25.05.2021 (20:45)

В Минобороны России проведены плановые российско-американские консультации

25 мая 2021 г. в Минобороны России проведены плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением.

Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Министерство обороны
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