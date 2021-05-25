25.05.2021 (20:15)

Единственный в России женский экипаж химической разведки состязается на равных условиях с мужчинами за право представить Россию на АрМИ в Китае

Единственный в России женский экипаж РХБ разведки принимает участие во всеармейском конкурсе АрМИ «Безопасная среда». Девушки – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты выступают на полигоне Песочное в Ярославской области на равных условиях с мужчинами: в противогазах и средствах защиты.

На машинах химической разведки РХМ-4 женский экипаж продемонстрировал мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники, а также в полном составе преодолел огненно-штурмовую полосу. На первом этапе «Индивидуальная гонка» девушки показали третий результат и сохранили шансы на победу. В соревнованиях принимают участие 12 команд из военных округов, Северного флота, а также видов и родов войск, которые состязаются за право представить Россию в Китайской Народной Республике.

Участницы конкурса продемонстрируют свое мастерство на трех этапах: «индивидуальной гонке», «огневой подготовке», «эстафете», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты не только преодолеют на бронетехнике все препятствия конкурсной трассы, но и пройдут огненно-штурмовую полосу, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, проведут дистанционную химическую разведку, специальную обработку техники.

Гонки на бронетехнике: дрифт на песке, классическая змейка, скоростной участок, форсирование водной преграды.

Организаторы подготовили колейный мост, минно-взрывные заграждения, брод, канатную переправу. В настоящее время уникальный полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. Первый этап проходил в соединениях и воинских частях, второй – в объединениях, третий – в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на Северном флоте.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021 года, было задействовано более 2000 военнослужащих и свыше 800 единиц специальной техники.

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