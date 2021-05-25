25.05.2021 (18:15)

Экипаж ДОСААФ принял участие в чемпионате Московской области по вертолетному спорту

Экипаж ДОСААФ на Ми-2 на аэродроме Чёрное в рамках фестиваля «Небо: теория и практика» принял участие в чемпионате Московской области по вертолетному спорту.

В рамках программы Всемирных воздушных игр экипажи выполнили упражнения «Развозка грузов» и «Вертолётный слалом».

Участники состязались в мастерстве управления винтокрылой машиной и выполняли на точность различные упражнения. Наиболее сложной дисциплиной стала «Навигация», где летчики получали координаты точек с земли и должны были пролететь над ними на заданной высоте, обнаружить их и обозначить на карте.

На вертолете Ми-2 от ДОСААФ выступал женский экипаж в составе заслуженных мастеров спорта пилота Галины Шпиговской и оператора Любови Губарь. В нелегкой борьбе с мужскими экипажами и с ветром женская команда заняла второе место.

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