25.05.2021 (18:15)
Экипаж ДОСААФ принял участие в чемпионате Московской области по вертолетному спорту
Экипаж ДОСААФ на Ми-2 на аэродроме Чёрное в рамках фестиваля «Небо: теория и практика» принял участие в чемпионате Московской области по вертолетному спорту.
В рамках программы Всемирных воздушных игр экипажи выполнили упражнения «Развозка грузов» и «Вертолётный слалом».
Участники состязались в мастерстве управления винтокрылой машиной и выполняли на точность различные упражнения. Наиболее сложной дисциплиной стала «Навигация», где летчики получали координаты точек с земли и должны были пролететь над ними на заданной высоте, обнаружить их и обозначить на карте.
На вертолете Ми-2 от ДОСААФ выступал женский экипаж в составе заслуженных мастеров спорта пилота Галины Шпиговской и оператора Любови Губарь. В нелегкой борьбе с мужскими экипажами и с ветром женская команда заняла второе место.