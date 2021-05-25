25.05.2021 (20:00)

В Кабардино-Балкарии стартовал чемпионат Вооруженных Сил РФ по горному троеборью

Сегодня на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкарская Республика) стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью.

Летнее горное троеборье – дисциплина военно-спортивного многоборья, включенная в Всероссийский реестр видов спорта. Включает три упражнения: скалолазание (индивидуальное и парное лазание в связках), преодоление горной полосы препятствий и марш-бросок на дистанции 5 км со стрельбой из автомата.

В этом году в турнире примут участие 10 команд – ВДВ, ВИФК, ЮВО, ЗВО, ВКС, ДВОКУ, ВВО, ЦВО, СФ, ВМФ. Победители и призеры соревнований определятся по итогам всех трех упражнений.

Соревнования завершатся 28 мая.

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