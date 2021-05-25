25.05.2021 (19:30)

В Твери продолжаются соревнования среди военных топографов «Надежный ориентир–2021»

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского союза Г.К. Жукова продолжается третий этап ежегодного всеармейского конкурса профессионального мастерства среди лучших специалистов-топографов «Надежный ориентир–2021». Команды соревнуются за право участвовать в АрМИ-2021.

В соревнованиях принимают участие лучшие военные топографы округов, видов и родов ВС РФ, а также курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Сегодня военные топографы соревновались на огневом рубеже.

«Надежный ориентир» является подготовительным этапом к конкурсу «Меридиан», который впервые состоится в рамках Армейских международных игр.

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