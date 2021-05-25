25.05.2021 (18:30)

В Ульяновске проходит всеармейский конкурс военных связистов «Уверенный прием»

В Ульяновске проходит всеармейский этап конкурса военных связистов «Уверенный прием».

В соревновании принимают участие пять команд от военных округов и учреждений войск связи Вооруженных Сил РФ. В ходе конкурса команды из более 200 специалистов войск связи продемонстрируют свои профессиональные навыки и мастерство в выполнении нормативов в радиообмене при работе на командно-штабных машинах и оборудовании войсковой IT-структуры. Впервые в соревнованиях участвуют военнослужащие-женщины.

Сегодня конкурсанты участвовали в скоростном маневрировании – преодолении двухкилометровой трассы с естественными и искусственными препятствиями на трехосных КамАЗах и «Уралах».

Победители конкурса будут представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на Армейских международных играх.

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