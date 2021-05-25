25.05.2021 (19:00)

В филиале Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе открыта книжная выставка, посвященная 320-летию российского военно-морского образования

Более 500 офицеров, курсантов и военнослужащих Главного командования ВМФ и частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, ознакомились с выставкой «320 лет российскому военно-морскому образованию», открытой в филиале Центральной военно-морской библиотеки в здании Главного Адмиралтейства.

Уникальная книжная выставка, подготовленная сотрудниками Центральной военно-морской библиотеки, показывает различные грани истории и деятельности Морского корпуса (Военно-морского института), начиная с 18 века.

«Благодаря представленным на выставке учебным пособиям, юбилейным изданиям, программам обучения за разные периоды существования Морского корпуса, данная экспозиция позволяет офицерам Главного командования Военно-Морского Флота, курсантам ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проследить четкую преемственность от Петровской Навигацкой школы до современного Морского корпуса Петра Великого. Это особенно важно в год 325-летия Российского флота, в преддверии проведения Главного военно-морского парада», - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Всего на выставке представлено более 50 уникальных экспонатов из фондов библиотеки. Наиболее ценные – это книги с автографами Ф.Ф. Веселаго и Ю.М. Шокальского, книги из личной библиотеки генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича, первые учебники, первое штатное расписание Морского шляхетного кадетского корпуса 1752 года, правила для гардемаринов и кадетов, подписанные директором вице-адмиралом И.Ф. Крузенштерном, планы зданий Морского кадетского корпуса с описанием помещений середины XIX века, учебные инструкции и сборники программ обучения первых лет советской власти, эмигрантские издания по истории Морского корпуса и его воспитанников.

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