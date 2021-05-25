Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2021 (18:00)

В Сербии состоится совместное учение российских и сербских военных инженеров

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли в Республику Сербия для участия в совместном учении.

В ходе учений российские и сербские военнослужащие отработают вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Кроме того, российские военнослужащие проведут консультации и передадут накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за её пределами.

Учение продлится до 11 июня.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
На базе мобильного соединения войск РХБ защиты в Саратовской области торжественно открыт всеармейский конкурс среди подразделений аэрозольного противодействия
В Саратовской области стартовал всеармейский конкурс среди тяжелых огнеметных подразделений «Белое солнце»
Оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет в Саратовской области
В Подмосковье состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Специальный район»

Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false