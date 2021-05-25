25.05.2021 (18:00)

В Сербии состоится совместное учение российских и сербских военных инженеров

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли в Республику Сербия для участия в совместном учении.

В ходе учений российские и сербские военнослужащие отработают вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Кроме того, российские военнослужащие проведут консультации и передадут накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за её пределами.

Учение продлится до 11 июня.

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