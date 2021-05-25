Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2021 (17:30)

В Ростовской области прошли соревнования ДОСААФ по парашютному спорту

В Азове Ростовской области образовательным центром ДОСААФ Донского государственного технического университета были организованы традиционные областные соревнования по парашютному спорту. Они были посвящены памяти генерал-майора авиации, летчика-космонавта №21, совершившего три космических полета, дважды Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта Виктора Горбатко, более десятка лет возглавлявшего Федерацию парашютного спорта СССР.

Участниками состязаний стали 125 парашютистов Ростовской области, а также гости из Краснодара и Донецка. Их приветствовали Герой России, полковник запаса Валентин Падалка, первый заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Ростовской области Андрей Фёдоров, директор Ростовского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Алексей Перепечаев и другие.

На этих соревнованиях норматив первого разряда выполнили 6 участников, второго – 15 и третьего – 25, 13 человек совершили прыжки по программе подготовки специалистов для Вооруженных Сил, немало людей в рамках турнира прыгнули в тандеме с инструктором.

Главный трофей – переходящий кубок памяти летчика-космонавта Виктора Горбатко – в упорной борьбе завоевал спортсмен ростовчанин Геронтий Смычков. Илья Розенштейн из Батайска на второй позиции, ещё один ростовчанин Дмитрий Сагуленко замкнул тройку призеров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие РЭБ ВВО под Хабаровском готовятся к конкурсу «Электронный рубеж»
Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в парусных гонках в дисциплине «Пластиковый ял»
В Ярославской области на полигоне «Песочное» в рамках этапа конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» прошла эстафета военнослужащих в составе подразделений команд-участников
На Государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

Метки:
Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false