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25.05.2021 (17:00)

На базе мобильного соединения войск РХБ защиты в Саратовской области торжественно открыт всеармейский конкурс среди подразделений аэрозольного противодействия

На базе мобильного соединения войск РХБ защиты состоялась торжественная церемония открытия Всеармейского конкурса «Специалист ТДА» среди подразделений аэрозольного противодействия войск РХБ защиты. В нем примут участие 55 представителей четырех военных округов и мобильного соединения войск РХБ защиты.

Состязания будут проходить в три этапа, в ходе первого из них завершился. у конкурсантов были проверены теоретические знания по своей специальности.

По итогам первого дня соревнований первое место занимает команда мобильного соединения войск РХБ защиты, на втором месте – команда Центрального военного округа, замыкает тройку лидеров команда Западного военного округа.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Войска РХБ защиты , Сухопутные войска
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