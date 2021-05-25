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25.05.2021 (16:30)

В Саратовской области стартовал всеармейский конкурс среди тяжелых огнеметных подразделений «Белое солнце»

На базе мобильного соединения войск радиационной, химической и биологической защиты состоялось торжественное открытие всеармейского конкурса «Белое солнце - 2021» и первый теоретический этап конкурса.

В состязаниях принимает участие 5 команд из четырех военных округов и мобильного соединения войск РХБ защиты. Всего более 80 участников. Состязания будут проходить в три основных этапа, по результатам которых будет определен лучший тяжелый огнеметный взвод Вооруженных Сил Российской Федерации.

По результатам первого дня состязаний лидирует команда мобильного соединения войск РХБ защиты, на 2 месте – команда Центрального военного округа, тройку лидеров замыкает команда Восточного военного округа.

Во втором и третьем этапе конкурса участникам предстоит преодолеть огненно-штурмовую полосу, выполнить нормативы по тактико-специальной подготовке, упражнения стрельб из стрелкового оружия и гранатомета и боевую стрельбу из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Конкурсы
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