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25.05.2021 (16:15)

Вся военная и специальная техника армейского корпуса Балтийского флота подготовлена к летнему периоду эксплуатации

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершен перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации. Регламентные работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

В общей сложности, практически на каждой единице техники предстояло выполнить более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости. При этом было использовано более 7 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок, на каждой единице ВВСТ выполнено до 50 технологических операций.

Всего силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду подготовлено около 2000 единиц ВВСТ, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М» и другие.

К работам на ВВСТ привлекались также и специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур. Кроме того, специализированую военную технику подготовили к преодолению водных преград.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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