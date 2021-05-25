25.05.2021 (16:00)

«Волжские казаки» с агитационного поезда акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» устроили флешмоб для жителей Кузбасса

Артисты творческого ансамбля песни и танца «Волжские казаки», которые приняли участие в агитационно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» устроили для жителей Кузбасса зажигательный флешмоб. Сегодня тематический поезд прибыл на железнодорожную станцию города Новокузнецк Кемеровской области.

На перроне железнодорожного вокзала состоялась торжественная встреча эшелона. Железнодорожный состав встречали военный комиссар Кемеровской области полковник Олег Васюков, представители администрации Кемеровской области и города Новокузнецка, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители патриотических общественных организаций, кадеты. По традиции на митинге перед жителями и гостями Кузбасса выступили начальник эшелона гвардии полковник Павел Олексюк, участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Нефедов, юнармейцы.

Передвижная выставка была представлена уникальными экспонатами, располагающимися в 17-ти тематических вагонах. Посетители смогли ознакомится с экспозициями, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Особую заинтересованность у жители Кузбасса вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также были развернуты мобильные пункт отбора граждан на военную службу по контракту и приемная Министра обороны Российской Федерации Центрального военного округа, в которых можно было узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Всего тематический поезд в Новокузнецке посетило более 12 тысяч человек.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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