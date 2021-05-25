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25.05.2021 (15:45)

В Ленинградской области специалисты инженерно-авиационных служб объединения ВВС и ПВО обсудили вопросы профилактики авиационных происшествий

В Ленинградской области на базе авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проходит учебно-методический сбор с начальниками инженерно-авиационных служб соединений и воинских частей.

Специалисты инженерно-авиационных служб, главные инженеры авиационных подразделений объединения из Ленинградской, Воронежской, Курской и Псковской, Смоленской областей и Республики Карелия обсудят вопросы, связанные с организацией эксплуатации, хранения и войскового ремонта техники оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации, организации её предполётного обслуживания, а также безопасности полётов.

Особое внимание будет уделено недопущению авиационных происшествий и инцидентов, связанных с нарушением технической эксплуатации и отказами авиатехники.

Кроме того, на сборе будет затронут вопрос организации ввода в строй молодых инженеров, техников, а также младших авиационных специалистов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сборы , Западный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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