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25.05.2021 (15:30)

В Санкт-Петербурге в ходе заседания Военного совета Ленинградской армии ВВС и ПВО подведены итоги зимнего периода обучения

В Санкт-Петербурге на территории управления дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялось заседание Военного совета, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.

Под руководством командующего объединением заслуженного военного лётчика ВС РФ генерал-майора Олега Маковецкого на заседании Военного совета были подведены промежуточные итоги боевой подготовки соединений и воинских частей, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, а также определены перспективные планы на дальнейший период обучения, в частности вопросы подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021».

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к проведению предстоящих в сентябре этого года совместных с ВС Республики Беларусь стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021», а также к тактическим учениям с боевой стрельбой.

В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего Ленинградского объединения, офицеры управления армии, а также командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 22 субъектов России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военный совет , Западный военный округ
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