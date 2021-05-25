25.05.2021 (15:20)

В Амурской области стартовал сбор руководящего состава дальней авиации

На учебно-методической базе авиационного полка в Амурской области начался пятидневный сбор руководящего состава управления, соединений и воинских частей командования дальней авиации.

Мероприятие проводится под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе сбора будут подведены итоги учебного полугодия, состоится обмен опытом. По завершении мероприятия командующим дальней авиации будут поставлены основные задачи и определена направленность боевой подготовки на летний период обучения.

С целью повышения уровня профессионализма с командирами соединений и воинских частей будут проведены показные занятия.

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