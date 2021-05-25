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25.05.2021 (15:15)

Летчики Балтийского флота провели учебный перехват цели над Калининградской областью

Звено многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провело учебный воздушный бой и выполнило перехват заданной воздушной цели над Калининградской областью.

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух!», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

С начала учебного года пилоты морской авиации совершили несколько десятков вылетов для обеспечения сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота. Более 20 летчиков авиационной части повысили классную квалификацию, выполнив квалификационные полеты в различных гидрометеорологических условиях.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Воздушно-космические силы (ВКС)
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