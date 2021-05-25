25.05.2021 (15:00)

В рамках Ютуб-проекта «История Российской армии. Беседы с Владимиром Шигиным» состоялась лекция о Гангутском сражении

Сегодня в рамках Ютуб-проекта ЦДРА «История Российской армии» его ведущий – писатель-маринист, активный исследователь военной истории Отечества Владимир Шигин рассказал о Гангутском сражении, победа в котором является Днём воинской славы России.

В Гангутском морском сражении молодые армия и флот России в 1714 году одержали свою первую крупную победу. Этой исторической победе, у истоков которой в ходе Северной войны стоял Петр I, предшествовали важные события: целая серия сражений по захвату важных шведских крепостей и вытеснению шведских войск с южного берега Балтийского моря, основание Санкт-Петербурга, крепости Кронштадт, строительство первых кораблей Балтийского флота.

В ходе сражения Петр I умело использовал преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов, четко организовал взаимодействие сил флота и сухопутных войск. Победа дала русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии.

Посмотреть новый выпуск проекта можно уже сейчас на Ютуб-канале Центрального Дома Российской Армии.



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