25.05.2021 (14:45)

На заключительной планирующей конференции в ЮВО уточнили сроки проведения российско-индийского учения «Индра-2021»

В Волгограде состоялась вторая заключительная планирующая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Индия по организации планирования и подготовки международного российско-индийского тактического учения «Индра-2021».

Члены делегаций двух стран утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств, порядок пересечения государственной границы, организацию материально-технического обеспечения.

Совместное российско-индийское военное учение «Индра-2021» состоится в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

В учении планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО.

Справочно:

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

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